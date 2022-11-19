Selendi'de 'Evinin Sultanları' sahada buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen "Evinin Sultanları" projesi çerçevesinde Manisa'nın Selendi ilçesinde kadınlara yönelik futbol ve voleybol turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor branşlarının bilinirliğini arttırmak amacıyla 81 ilde 'Sokaklar bizim 3x3' Basketbol Turnuvası ile ev hanımları ve çalışan kadınlara düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla 'Evinin Sultanları' voleybol ve futbol turnuvası düzenleniyor. Bu çerçevede Manisa'nın Selendi ilçesinde de ev hanımlarına yönelik voleybol ve futbol turnuvası yapıldı. Kadınlar, turnuvada hem spor yaptı, hem de stres attı. Turnuvayla ilgili konuşan Mahalle Muhtarı Adem Akçakaya, "Evinin Sultanları" futbol ve voleybol etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçen il ve ilçe gençlik ve spor müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinlikler sayesinde ev kadınlarımız spor yapmanın keyfini çıkarıyor" dedi.