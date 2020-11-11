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Selendi'de fidanlar toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ’Geleceğe Nefes Ol’ sloganı ile başlatılan ve 11 milyon fidan dikiminin hedeflendiği kampanya kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’nın Selendi ilçesinde de fidanlar toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Geleceğe Nefes Ol' sloganı ile başlatılan ve 11 milyon fidan dikiminin hedeflendiği kampanya kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'nın Selendi ilçesinde de fidanlar toprakla buluştu.


“Geleceğe nefes” sloganı ile başlatılan proje kapsamında 81 il ve ilçelerde aynı anda saat 11.11'de eş zamanlı başlatılan 11 milyon ağaç dikimi ile Selendi'nin Çortak Mahallesi ağaç dikim sahasında fidanlar toprakla buluştu.


Fidan dikimine Kaymakam Ali Yıldırım, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Demirci Orman İşletme Müdür Yardımcısı Faruk Yeşil, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, orman işletme çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

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