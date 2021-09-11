Selendi'de gece gündüz aşılama çalışmaları sürüyor

İlçe Devlet Hastanesi ve Aile Sağlığı Merkezinin yanı sıra ilçenin dört bir yanında vatandaşlara aşı uygulaması yapan ekipler, toplumsal bağışıklığın artması için yoğun mesai harcıyor. Seyyar çadırların kurulduğu ilçede sabah 09.00'da başlayan çalışmalar, gece 23.00'a kadar devam ediyor. İlçe genelinde hiç aşı olmayan bin 519 kişi, ikinci doz aşısını yaptırmayan ise bin 399 kişinin kaldığı bildirildi.

Selendi Devlet Hastanesi Başhekimi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkan Vekili Dr. Güldane Kaçar, "Bu virüsü aşılamaya destek olan ve aşı olmayı tercih edenlerle birlikte başaracağız. Personelimle birlikte özverili çalışmalarımız sonucunda bir an önce bu hastalıktan kurtulacağız inşallah. Çıktığımız bu yolda bizlerden desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Ali Yıldırım'a, İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Emre Erkuş'a, vatandaşlarımıza ve özverili bir şekilde çalışan birbirinden değerli sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.