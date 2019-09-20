Selendi'de İlköğretim Haftası kutlandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte düzenlenen programla İlköğretim Haftası kutlandı.

Selendi ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen programla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşının okunması sonrasında konuşan Ataşman, "Çocukları anlamak sıkı bir iletişim kurmak onları geleceğe hazırlamak gibi bir sorumluluğumuz olduğunu bir an bile aklımızdan çıkarmamalıyız. Amacımız bilgi aktarmak değil bilgiye ulaştırmanın yollarını araştıran, bulabilen, bilgiyi paylaşabilen teknolojiyi üretebilen ve insanlığın yararına kullanabilen dinamik, özgüvenli bir nesil yetiştirmek olmalıdır" dedi.

Konuşmaların ardından 4. sınıf öğrencileri tarafından ilkokula başlayan öğrencilere hediye verildi. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, dans gösterileri ve öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterileriyle birlikte tören sona erdi.

Programa Selendi Kaymakamı Can Atak, Selendi Belediye Başkan Vekili Hikmet Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar, şube müdürleri, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.