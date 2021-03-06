Selendi'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Manisa'nın Selendi ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinlikleri kapsamında yarışmalar düzenlendi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinlikleri kapsamında resim, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma ve Kompozisyon Yazma dallarında yarışmalar düzenlendi. Selendi Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan yarışmalarda öğrenciler hünerlerini sergiledi. İlkokullar arası düzenlenen resim yarışmasında Cumhuriyet İlkokul öğrencisi Kevser Su Daban birinci, yine aynı okuldan Rukiye Kaçar ikinci oldu. Ortaokullar arası İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında ise Pınarlar ŞSEE Ortaokulundan Ertuğrul Sağlam birinci, YBO'dan Fadime Nur Özmen ikinci, Üç Eylül Ortaokulundan Doğuhan Filiz üçüncü oldu. Liseler arası düzenlenen kompozisyon yarışmasın da Selendi Anadolu Lisesi öğrencisi Behiye Bodur birinci, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Meryem Mızgır ikinci, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Fadime Karakuş üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri ise 12 Mart'ta düzenlenecek tören ile verilecek.