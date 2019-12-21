Selendi'de 'Kad?na Y?nelik ?iddetle M?cadele Toplant?s?' Yap?ld?

Manisa'n?n Selendi il?esinde kad?na y?nelik ?iddeti ?nlemek ve gerekli tedbirlerin al?nmas? i?in komisyon toplant?s? d?zenlendi.

Manisa'n?n Selendi il?esinde Kaymakam Can Atak ba?kanl???nda kad?na kar?? ?iddetle m?cadele il?e komisyonu topland?. 6284 say?l? ailenin korunmas? ve kad?na kar?? ?iddetin ?nlemesine dair kanun kapsam?nda ?iddetle m?cadele alan?nda sunulan hizmetlerin daha etkin bir ?ekilde y?r?t?lmesi ve uygulamalardaki sorunlar?n giderilmesi amac?yla kurulan komisyonun koordinasyon toplant?s? Kaymakaml?k toplant? salonunda ger?ekle?ti. Toplant?da konu?an Kaymakam Atak, "Kad?na y?nelik ?iddet olaylar?nda Selendi il?emiz di?er il?elere oranla daha iyi durumda. ?l?edeki mesai arkada?lar?m?z ile birlikte kad?na y?nelik ?iddet olaylar?n? bitirmek i?in ortak ?al??ma yap?yoruz" dedi.

Toplant?ya, Selendi Kaymakam? Can Atak, Belediye Ba?kan? Eczac? Nurullah Sava?, ilgili kurum ve kurulu? m?d?rleri ile birlikte sivil toplum kurulu?u temsilcileri temsilcileri kat?ld?.