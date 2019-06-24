Selendi'de Kiraz Festivali coşkuyla kutladı

Manisa'nın Selendi ilçesinde Selendi Belediyesi ve Pınarlar Mahalle Muhtarlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen 19. Geleneksel Pınarlar Kiraz Festivali coşkuyla kutlandı.

Selendi Belediyesi ile Pınarlar Mahalle Muhtarlığı tarafından 19. Geleneksel Pınarlar Kiraz Festivali düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından festivalin açılışında Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Festivalin açılış konuşmasını yapan Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, "Kiraz üretimini teşvik etmek, kaliteli kiraz üretmek, üreticilerin pazarlama problemine çözüm getirmek amacıyla geleneksel hale gelen festivalimiz bununla birlikte birleştirici yönü ve ilçemizin tanıtımına olan katkısıyla büyük önem arz etmektedir. Görev süremiz boyunca her zaman Pınarlar halkımızla bu bilinç ve birlikteliğimizi birleştirmiş Selendili hemşehrilerimizin katılımlarıyla bugünlerde 19. Festivalimizi gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşamaktayız" dedi.

İlçede kiraz üretiminde başarı yakalandığını söyleyen İlçe Kaymakamı Can Atak, "İlçemizde bin 102 vatandaşımız kiraz üretimi yapmaktadır. Toplamda 9 bin 500 dekar alanda kiraz üretimi yapılmakta ve 5 bin 300 dekar arazimizde ise verim çağında kiraz ağacımız bulunmaktadır. Yine ortalama 9 bin 500 meyve veren yaştaki ağaçtan 3 bin 500 ton civarında bir üretim gerçekleştirilmektedir. Bunlar bizim için övünç ve gurur vesilesidir. Bu festivallerin maksadı üreticimizi yarıştırarak, rekabeti getirerek kaliteyi tetiklemek ve bu anlamda da üretimi teşvik etmektir. Bundan da artı maddi değer olarak ülke ekonomisine, Selendi ekonomisine bir kazanım elde edilmesidir. O anlamda inşallah bu festivalin çok yararlı olacağını ve iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Şiirlerin okunduğu festivalde düzenlenen halk oyunları gösterisi festivale katılan vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Öte yandan festival kapsamında üreticilere yönelik yarışma düzenlendi. 45 üreticinin katıldığı yarışmada jüri üyeleri en iyi kirazı seçmek için zorlansa da kirazlar jüriden tam not aldı. Yarışmada üretici Mustafa Kozan 1. olurken, üretici Ramazan Sönmez ikinci Emin Karagöz ise 3. oldu.