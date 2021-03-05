Selendi'de korona virüs tedbirleri denetlendi

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kontrollü Normalleşme Döneminde "Dinamik Denetim Modeli” kapsamında esnaf ve vatandaşlara yönelik denetimler yapıldı, uyarılarda bulunuldu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kontrollü Normalleşme Döneminde "Dinamik Denetim Modeli” kapsamında Kaymakam Ali Yıldırım, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, kamu kurum müdürleri, belediye amirleri ve personelleri ile muhtarlar ve meslek odaları tarafından denetim yapıldı. Semt pazarlarını denetleyen Kaymakam Yıldırım maske, mesafe ve hijyen kurallarını kontrol ederek vatandaşlara ve esnafa uyarılarda bulundu.