Selendi'de kurtuluş coşkusu

Manisa'nın Selendi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü ve geleneksel 24'üncü Kültür ve Cirit Festivali ile 8'inci Selendililer Günü düzenlenen törenlerle kutlandı. Törende 97 yıl önce olduğu gibi atlı süvariler temsili olarak ilçeye giriş yaptı.

Selendi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü ve geleneksel 24'üncü Kültür ve Cirit Festivali ile 8'inci Selendililer Günü düzenlenen törenlerle kutlandı. Temsili milis kuvvetlerinin Selendi'ye girişi ve kurtuluş senaryosunun canlandırılmasıyla devam edilen programda atlı süvarilerin milis kuvvetleri adına Kara Fatma'yı canlandıran kız çocuğunu kurtarması büyük alkış aldı. Törende Kaymakam Can Atak ve Belediye Başkanı Nurullah Savaş halkı selamladı.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Belediye Başkanı Nurullah Savaş, "Üç eylüller yaşadı bu memleket, ama üç eylüllere gelmeden önce çekilen cefalar sonucu bugün bağımsız bir ilçeyiz. Kurtuluş mücadelesinde 5'inci süvari Kolordu Komutanı General Fahrettin Altay'ın emri gereğince, Gediz'deki 1. Süvari Tümeni, 3 Eylül 1922 sabahı harekete geçerek, Selendi Dağları'nın kötü ve sarp yollarından bu saatlerde Selendi'ye girmiş ve ilçemizi düşmanlardan kurtarmıştır. 3 Eylül, milli mücadele sürecinde Selendi halkına büyük gurur yaşatan bir tarihtir. Selendi'de yaşayan herkes 3 Eylüllerde bu büyük gururu, paylaşıyor. Gözlerimiz doluyor, göğsümüz kabarıyor. Geçmişimizi, atalarımızı, bu topraklar uğruna seve seve canını verip şehit düşenleri, gazi olanları yad etme fırsatını bir kez daha buluyoruz. Selendi'yi özgürlüğüne kavuşturan, böyle bir şanlı tarihe sahip olmamızı sağlayan şehitlerimizi ve bugün aramızda olmayan gazilerimizi rahmetle anıyor, onların torunlarını saygı ve minnetle selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene." dedi.

Konuşmanın ardından Selendi Atatürk İlkokulu Halk Oyunları öğrencileri halk oyunları gösterisi yaparken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da bir gösteri sundu. Öğrencilerin günün anlamıyla ilgili şiirler okuduğu program, protokol üyelerinin ve halkın İlçe Jandarma Komutanlığına şükranlarını sunmasının ardından kutlamalar Yeni Cami'de Şehitler Ruhuna Mevlid-i şerif okutulup cirit gösterileri ile son buldu.

Törene, Kaymakam Can Atak, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, daire müdürleri, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar, CHP İlçe Başkanı Selim Kurt, MHP İlçe başkanı Mehmet Karabulut, Selendili ve Kulalı gaziler, oda başkanları, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.