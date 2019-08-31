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Selendi'de kuru tütün yüklü kamyonet yandı

Manisa Selendi ilçesinde kurutulmuş tütün yüklü kamyonet alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamköy Mahallesinde sabah saat 09.30 sıralarında araziden filede kurutulmuş tütün yükleyen Asım K.'nın (26) kullandığı 45 ZR 803 plakalı kamyonetin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü Asım K. hemen aracı durdurup indi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Alevlere teslim olan araç hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi.

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