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Selendi'de 'Kütüphanem yanımda' projesi başladı

Pandemi sürecinde kütüphaneden faydalanamayan Selendi ilçesinin kırsal mahallelerinde ikamet eden öğrencilerin kütüphaneye ait yayınlardan faydalanmasını amaçlayan ’Kütüphanem yanımda’ projesi başladı.

Pandemi sürecinde kütüphaneden faydalanamayan Selendi ilçesinin kırsal mahallelerinde ikamet eden öğrencilerin kütüphaneye ait yayınlardan faydalanmasını amaçlayan 'Kütüphanem yanımda' projesi başladı.


'Kütüphanem yanımda' projesi kapsamında Selendi İlçe Halk Kütüphanesi, gezici araçla program dahilinde mahalleleri gezerek merkez mahalleler dışında ikamet eden öğrencilere ödünç kitap verip, öğrencileri kütüphaneye üye yapıyor.


Proje ile, pandemi sürecinde okullarından uzak kalan öğrencilerin evlerinde hem keyifli hem de verimli vakit geçirmeleri amaçlanırken, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı ile kütüphane kullanma alışkanlığı kazandırılması ve Selendi İlçe Halk Kütüphanesindeki kitaplardan tüm öğrencilerin yararlanmasının sağlanması hedefleniyor. Öğrenciler de bu uygulamanın kendilerine katkı sağlayacağını belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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