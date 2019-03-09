Selendi'de 'Mehmet Akif Ersoy Şiir Okuma Yarışması'

Manisa'nın Selendi ilçesinde Mehmet Akif Ersoy şiirlerini ve İstiklal Marşını en güzel okuma yarışması düzenlendi.

Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı kapsamında öğrenciler arasında 'Mehmet Akif Ersoy Şiir Okuma Yarışması' yapıldı. Selendi Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmayı, Selendi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler izledi. Selendi'de bulunan 6 ilkokul, 8 ortaokul ve 5 liseden öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini en güzel okumak için kıyasıya yarıştı. İstiklal Marşını ilkokullar arasından en iyi okuyan Atatürk İlkokulundan Naciye Büşra Sönmez 370 puanla birinci, Pınarlar Şehit Savcı Etem Ekim İlkokulundan Naciye Sağlam 325 puanla ikinci, Cumhuriyet İlkokulundan Sevda Kalkan 297 puanla üçüncü oldu.

Ortaokullar arasında ise Şehirlioğlu Ortaokulundan Esma Kaşar 360 puanla birinci, Pınarlar Şehit Savcı Etem Ekim Ortaokulundan Hava Sağlam 349 puanla ikinci, Yatılı Bölge Ortaokulundan Şehrinaz Atalay 325 puanla üçüncü oldu.

Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerin yarıştığı ikinci bölümde ise lise öğrencileri yarıştı. Yarışmada, Anadolu Lisesi Öğrencisi Eda Nur Tokkaş 387 puanla birinci, İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Demir 385 puanla ikinci ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinden Fatmanur Çetinkaya 377 puanla üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilerin hediyeleri, 12 Mart'ta düzenlenecek törenle teslim edilecek. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, yarışmalara katılan tüm öğrencilere verdikleri emek için teşekkür etti.