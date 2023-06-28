Selendi'de mezarlıklara ziyaretçi akını

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklar ziyaretçilerle doldu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde mezarlıklar ziyaretçiler dolayısıyla adeta çiçek bahçesine döndü. Ziyaret esnasında mezarlık çevresi arabalarla dolarken, yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için ilçe mezarlığına akın eden birçok vatandaş, mezar başlarında Kur'an okuyup dualar etti. Ellerindeki bidonlarla kabirdeki çiçekleri ve ağaçları sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, her bayram arifesinde mutlaka kabristana geldiklerini ve yakınlarına dua ettiklerini söylediler. Manisa Büyükşehir ve Selendi Belediyesi de arife günü nedeniyle ilçe mezarlığına ücretsiz otobüs seferleri düzenledi.