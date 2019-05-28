Selendi'de minik öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi

Manisa'nın Selendi ilçesinde tüm anaokulu ve okul öncesi öğrencileri, 'Okul Dışarıda Günü' etkinlikleri kapsamında ilçe stadında bir araya gelerek, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları oynadı. Öğrencilerin oyunlarına velilerinin de eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

3 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler çeşitli gösteriler ve farklı kategorilerde yaptıkları yarışmaların ardından unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları veli ve öğretmenleriyle birlikte oynadı. Öğretmen ve veliler 'Yedi taş, 'Bir dir bir', 'Halat çekme', 'Yağ satarım bal satarım', 'Köşe kapmaca', 'Mendilim köşe köşe' gibi geleneksel oyunlar oynayarak,eski günlerini hatırladılar. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, "Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik, Bakanlığımız tarafından yürütülen tüm okul öncesi kurumlarında ‘Oyun her zaman her yerde ve herkese' sloganı ile başlatılan bir etkinliktir. Çocuğun yeteneklerini keşfetmesinde, iletişim becerilerini geliştirmesinde, kendini ifade etmesinde, dil gelişimini sağlamasında en etkili yöntemlerden olan oyun çocuğun hayatının provasını yaptığı en önemli dili ve aracıdır. Kuralları içerikleri çağdan çağa birçok değişime uğrasa da çocuk için oyun eğlenme ve en etkin öğrenme kaynağıdır. Onun için bizde Selendi'de bugün bu etkinliği düzenledik" dedi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yüksel Kanyılmaz, Zakir Okulmuş, okul müdürleri, öğretmenler, 15 okuldan 250 okul öncesi öğrencisi ve veliler katıldı.