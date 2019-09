Selendi'de öğrenciler zamanlarını 'Değerli' kullandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Selendi Kaymakamlığı koordinesinde Manisa'nın Selendi ilçesinde başlatılan "Değerli Zamanlar" projesi kapsamında öğrenciler; resim, tiyatro, yüzme, voleybol ve müzik kurslarına katılarak, yaz tatillerini değerli kullandılar.

Manisa'nın Selendi ilçesinde eğitim-öğretim gören öğrenciler, "Değerli Zamanlar" projesi ile sosyal, kültürel, sportif etkinlik ve aktivitelerle yaz tatillerini verimli geçirdiler. Proje kapsamında öğrenciler, resim, tiyatro, yüzme, voleybol ve müzik kurslarına katıldı. Kursların tamamlanmasının ardından projenin finali için Selendi Gençlik Merkezinde tören düzenlendi. Törende öğrenciler kurslarda öğrendikleri hünerleri sergilerken, renkli görüntüler oluşturdular. Törende konuşan İlçe Kaymakamı Can Atak, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği, Kaymakamlığımızın koordinesinde ilçemizde yürütülen Selendi'de 'Değerli Zamanlar' projesinin amacı sosyal kültürel ve sportif etkinlik ve aktivitelerle gençlerin sosyal uyumu ile toplumsal hayata katılımlarını sağlamak, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, mutlu ve başarılı gençlerin sayısını arttırmaktır. Bu nedenle Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile ilçemizde yürütülen değerli zamanlar projesi ile ilçemizde yaşayan gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin sağlanmış, var olan potansiyelleri ve yetenekleri ortaya çıkarılmıştır, Gençlerin aileleriyle ve toplumla daha sağlıklı iletişim kurmaları, sosyal hayatın her alanına etkin katılımları sağlanmıştır. Gençlerin sportif ve kültür becerilerini ortaya çıkararak, geleceğimizin milli sporcuları ve sanatçılarının yetiştirmesini sağlamasına hedeflenmiştir. Gençlere sporu sevdirerek spor faaliyetlerine katılmalarını arttırmış ve sporu hayat tarzı haline getirmelerini hedeflenmiştir. İlçemizde ilkokul, ortaokul, lisede eğitim öğretimlerine devam eden 3 bin 139 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu öğrencilerimizin 2 bin 342'si okul pansiyonlarından ve taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilerdir. Merkezimizde 797 öğrencimiz bulunmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile ilçemizde yürütülen Selendi'de 'Değerli Zamanlar' projesi kapsamında sanat alanında; 60'ar saatlik resim, müzik, ve tiyatro kursları, spor alanında; 60'ar saatlik futbol, basketbol, voleybol, badminton ve masa tenisi kursları açılmıştır. Sanat kurslarından 163 öğrenci, spor kurslarından ise 166 öğrencimiz yararlanmıştır. İlçemizde kurulan portatif yüzme havuzunda 3 gün kızlara 3 gün erkeklere olmak üzere 6 gün yüzme eğitimi verilmiş, yüzme eğitimlerimizden 324 öğrenci yararlanmıştır. Astronomi Eğitimi ve Orman Kaşifleri Tabiat Eğitimi gerçekleştirilmiş, etkinliğe ortaokul ve lise seviyesinden 66 öğrencimiz katılmıştır. Projeden toplamda 569 öğrencimiz yararlanmıştır. Öğrencilerimiz proje kapsamında istediği bir sanat, bir spor branşından yararlanmış aynı anda yüzme, astronomi ve orman kaşifleri tabiat eğitimlerine de katılmıştır. Böylelikle ulaşabildiğimiz her bir evladımızın yaz tatilinin dolu dolu geçmesi sağlanmıştır" dedi.

Konuşmanın ardından resim serisi açılırken, öğrencilerin sahne aldığı tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı. Program sonunda öğrencilere Kaymakam Can Atak ve Belediye Başkanı Nurullah Savaş tarafından madalya verildi.