Selendi'de okul güvenliği toplantısı

Manisa'nın Selendi ilçesinde, pazartesi günü başlayacak olan 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Selendi Kaymakamı Can Atak başkanlığında Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, öğrenci ve velilerinin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim yılı geçirmeleri amacıyla planlanan çalışmalar masaya yatırıldı. Öğrencilerin her türlü kötü alışkanlıklardan koruması, onların ruh ve beden sağlığı yerinde bireyler olarak yetiştirebilmek için gereken uygulamalar üzerinde bilgi verildiği toplantıda, her okulun birer polis görevlisi olacağı bildirilirken, okullarda giriş ve çıkış saatlerinde güvenliğin en üst seviyede olması kararlaştırıldı. Toplantıda konuşan İlçe Kaymakamı Can Atak, "Yeni eğitim öğretim yılı şimdiden hayırlı olsun. İnşallah hiçbir çocuğumuzun burnu bile kanamadan yeni eğitim öğretim yılını tamamlarız. Her öğrenci bizim için çok kıymetlidir. Onların en iyi şekilde yetişmeleri için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sadece bizler mi hayır, aileler de sorumlu olacak, aileler çocuklarını takip edecek, bizlerde devlet olarak her zaman onların takipçisi olacağız. Emniyet tedbirlerimizi şimdiden aldık" dedi. Okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının da görüşlerini alan Kaymakam Atak, okul yakınlarında şüpheli bir kişi gördüklerinde durumu hemen 112 çağrı merkezini bildirmelerini istedi.

Toplantıya Kaymakam Can Atak, İlçe Jandarma Komutanı Kd.Bçv. İbrahim Yazıcı, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.