Selendi'de okul yönetici atamaları belli oldu

Manisa'nın Selendi ilçesinde Şube Müdürü Zakir Okulmuş ile görev süreleri dolan okul müdürlerinin ve müdür yardımcılarının yeni okulları ve görev yerleri belli oldu.

Selendi'de 1,5 yıldır görev yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zakir Okulmuş'un Kula İlçe Milli Eğitim Şube müdürlüğü görevine, Selendi Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Nafiz Akarsu, Selendi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesine, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Yeşilkula da Çok Programlı Anadolu Lisesine müdür olarak atandı. Selendi Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Hamdi Kılıç, Selendi Cumhuriyet İlkokuluna Müdür Yardımcısı olarak ataması yapılırken, Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhsin Kasap ile Selendi Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim Ortaokulu Müdürü Ömer Karagöz'ün görev süreleri ise uzatıldı.

Selendi ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman yaptığı açıklamada, "Birlikte çalıştığım Şube Müdürüm Zakir Okulmuş Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak atanması ve görev süreleri dolduğu için görev yeri değişen okul yöneticilerimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Birlikte, bakanlığımızın '2023 Eğitim vizyonu' hedeflerine ulaşacağımıza inancımız sonsuzdur.” ifadelerini kullandı.