Selendi'de Ramazan pidesinin fiyatı 2 lira

Manisa'nın Selendi ilçesinde geçen yıl 1.50 TL'den satılan Ramazan pidesi bu yıl 2 TL'den satılacak.

Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ramazan ayı öncesi yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla Ramazan pidesi fiyatını belirledi. Ramazan ayının vazgeçilmezi olan tırnaklı pidenin bu yıl fiyatı 2 TL olarak belirlendi. Geçen yıl 1.50 TL'den satılan 250 gram tırnaklı pide, bu yıl 2 TL' den satışa sunulacak. Ayrıca vatandaşın iç malzemesi kendisine ait olan içli pidenin pişirme fiyatı ise 1.50 TL olarak belirlendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Efendi Kahveci, bu Ramazan ayında da pidenin 250 gramın üzerinde olacağını ve 2 TL'den vatandaşlara satılacağını söyledi. Kahveci, pide fiyatıyla ilgili yönetim kurulu olarak bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve fırıncı esnafı ile görüştükten sonra kararı aldıklarını vurguladı.