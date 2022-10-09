Selendi'de sabah namazı buluşması

Manisa'nın Selendi ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle Merkez Yeni Camide sabah namazı buluşma programı düzenlendi.

Camilerden vatandaşların azami derecede istifade edebilmesini temin etmek ve cami merkezli din hizmetlerindeki etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçiren Diyanet İşleri Başkanlığı, Sabah Namazı buluşmaları adı altında ülke genelinde düzenlediği program. Selendi merkez yeni camide gerçekleşti. Sabah namazı buluşmasında sabah namazını İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt kıldırırken program tesbihat, İlçe Müftüsünün konuşması, kaside ve Kur'an-ı Kerim ile devam etti. İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt tarafından yapılan duanın ardından hayırsever Kuşcu ailesi tarafından verilen çorba ikramının ardından program sona erdi.

Programa Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, AK Parti İlçe Başkan Vekili İsmail Yıldız, MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt ve vatandaşlar katıldı.