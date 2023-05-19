Selendi'de sağanak yağış etkili oldu

Selendi'de etkili olan şiddetli yağışın ardından ilçe merkezindeki mahallelerin münferit noktalarında su birikintileri oluştu. Etkili yağış sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ MAKOM ekipleri kısa sürede organize olarak yağıştan etkilenen noktalara anında müdahalede bulundu. Birikinti oluşan noktalarda ekiplerin özverili çalışması ile su tahliye çalışmaları devam ediyor. İlgili kurumlar tarafından ilçede doğalgaz çalışmaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından üstyapı, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından da Selendi merkezin büyük altyapı dönüşümü devam ederken, yaşanan sağanak yağış esnasında çalışma yapılan noktalarda da zarar oluştu. Büyükşehir ve MASKİ ekipleri mesai mefhumu gözetmeden sahada olacaklarını belirtti.

"Tüm ekiplerimiz Selendi için görev başında"

Kanalizasyon Daire Başkanı Cem Çöllü, “MAKOM ekiplerimizi kısa sürede organize ederek hemen sahadaki yerimizi aldık. Büyükşehir Belediyemiz de anında destek verdi. Büyükşehir ve MASKİ adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mevsim şartlarını göz önünde bulundurarak değerlendirdiğimizde Selendi'de oldukça etkili bir yağışı yaşadığımızı söyleyebiliriz. İklim değişikliği ile birlikte yaşanan ani yağışlar hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Biz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sayın Başkanımız da yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” dedi.