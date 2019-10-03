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Selendi'de sağlıklı yaşam yürüyüşü

Manisa’nın Selendi ilçesinde, 3-4 Ekim ’Dünya Yürüyüş Günü’ dolayısıyla Selendi Toplum Sağlığı Merkezi koordinesinde ’Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü’ düzenlendi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde, 3-4 Ekim 'Dünya Yürüyüş Günü' dolayısıyla Selendi Toplum Sağlığı Merkezi koordinesinde 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü' düzenlendi.


İlçe kaymakamlık binası önünde başlayıp, Adnan Menderes Caddesi'nde devam ederek, Demokrasi Meydanı'nda sona eren yürüşe İlçe Kaymakamı Can Atak, İlçe Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Cihat Eroğlu, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, muhtarlar, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonrası açıklama yapan Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Cihat Eroğlu, "Her gün yürüyüş yapmak zorundayız. Günde ortalama 4-5 kilometre yürümeliyiz. Başta obezite olmak üzere kolesterol ve buna bağlı bir sürü hastalık maalesef yürüyüş ve spor yapmadığımızdan kaynaklanıyor. Bu nedenle bugün bu spor yürüyüşünü ilçede geliştirmek istiyoruz. Mutlaka yürüyün, her gün yürüyün, spor yapın. Beslenmenize çok dikkat edin, yağlı, asitli, şekerli içecek ve yiyeceklerden mutlaka kaçının, sigara kullanmayın" dedi.

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