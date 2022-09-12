İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Selendi'de samanlık yangını korkuttu

Manisa’nın Selendi ilçesinde bir ahırda çıkan yangında büyükbaş hayvanlar son anda kurtarılırken, kilolarca saman balyası kül oldu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde bir ahırda çıkan yangında büyükbaş hayvanlar son anda kurtarılırken, kilolarca saman balyası kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, Karşıova Mahallesi'nde demir kesme işlemi sırasında sıçrayan kıvılcımlar yanı başında bulunan ahırda yangın çıkardı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar yangından kurtarılırken, samanların büyük bölümü tutuştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Kilolarca saman balyasının kül olduğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.