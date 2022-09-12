Selendi'de samanlık yangını korkuttu

Manisa'nın Selendi ilçesinde bir ahırda çıkan yangında büyükbaş hayvanlar son anda kurtarılırken, kilolarca saman balyası kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karşıova Mahallesi'nde demir kesme işlemi sırasında sıçrayan kıvılcımlar yanı başında bulunan ahırda yangın çıkardı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar yangından kurtarılırken, samanların büyük bölümü tutuştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Kilolarca saman balyasının kül olduğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.