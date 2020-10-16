Selendi'de samanlık yangını

Manisa'nın Selendi ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın maddi zarara neden oldu.

Selendi ilçesine bağlı Eski Cami Mahallesinde saat 16.15 sıralarında Dursun E.'ye ait samanlıkta yangın çıktı. İddiaya göre sigara izmaritinden dolayı çıkan yangın bir anda tüm samanlığı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar da itfaiye ekiplerine destek oldu. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası çok sayıda saman balyası kül olurken, maddi zarar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.