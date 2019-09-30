Selendi'de servis araçlarına sıkı denetim

Manisa'nın Selendi ilçesinde öğrenci servislerinin denetimleri aksatılmadan devam ediyor. İlçe merkezine öğrenci taşıyan 100 servis aracının denetlendiği uygulamanın belli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından ilçede bulunan tüm servis araçları denetimden geçti. Selendi Demirci yolu üzerinde yaklaşık 100 aracın denetlendiği uygulamada özellikle araçların sigortası, koltuk sigortaları, ehliyet, sürücülerin bilgileri, mesleki yeterlilik belgesi olup olmadığı, psikoteknik belgelerin olup olmadığı, koltuklardaki emniyet kemerleri, dur lambaları, lastikler, yangın tüpü, zincir, takoz gibi benzeri araç ve gereçler denetlenirken, ekipler tarafından öğrenci ve şoförlere seyahat esnasında uymaları gereken kurallar anlatıldı.

Denetleme ekipleri denetimlerin sık sık yapılacağı belirtirlerken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacağının altı çizildi. Denetimler, Milli Eğitim Şube Müdürleri Zakir Okulmuş, Yüksel Kanyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, Okul Müdürleri ve MEB personelleri tarafından yapıldı.