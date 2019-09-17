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Selendi'de servis şoförleri sağlık taramasından geçti

Manisa’nın Selendi ilçesinde özel servis taşımacılığı yapan firmaya bağlı şoförler düzenlenen toplantıyla önce bilgilendirildi ardından sağlık taramasından geçirildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde özel servis taşımacılığı yapan firmaya bağlı şoförler düzenlenen toplantıyla önce bilgilendirildi ardından sağlık taramasından geçirildi.


Manisa'nın Selendi ilçesinde servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda okul servislerini kullanan şoförlere yönelik yeni yönetmelikler ve kurallar hakkında bilgiler verildi. Toplantının ardından şoförlere sınav yapıldı. Öte yandan servis şoförleri sağlık taramasından da geçirildi.


Toplantının ardından konuşan İlçe Kaymakamı Can Atak, "Geçtiğimiz dönem çok şükür ilçe genelinde hiç bir problem yaşamadık. İnşallah bu dönemde de kazasız bir yıl geçiririz buda sizlerin dikkati sayesinde olacaktır" dedi.


Toplantıya İlçe Kaymakamı Can Atak, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ve servis şoförleri katıldı.

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