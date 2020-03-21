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Selendi'de sokaklar sincaplara kaldı

Manisa’nın Selendi ilçesinde, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak ve caddelerin boşalmasını fırsat bilen sincaplar şehre indi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak ve caddelerin boşalmasını fırsat bilen sincaplar şehre indi.


Selendi'de korona virüs sebebiyle insan yoğunluğunun azaldığı cadde ve sokaklar yaban hayvanlarına kaldı. Özellikle ormanlık alanda yiyecek bulmak için şehre inen sincaplar, elektrik telleri ve evlerin çatılarında görüldü. Sokaklarda da rahatça dolaşan sincaplar, çevrede buldukları yiyecekleri tükettikten sonra ormanlık alana geri döndü. Sokaklarda sincapları gören Selendili vatandaşlar da o anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

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