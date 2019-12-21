Selendi'de SYDV M?tevelli Heyeti Muhtarl?k Se?imi yap?ld?

Manisa'n?n Selendi il?esinde m?tevelli heyetinde yer alacak 2 muhtar i?in muhtarlar oy kullanarak, m?tevelli heyetine girecek 2 ki?iyi belirledi. 2 Muhtar?n ba?vuruda bulundu?u m?tevelli heyeti se?imleri sonras?nda, Kar??ova Mahalle Muhtar? Yusuf Azman ve Kabaklar Mahalle Muhtar? Faik Onur SYDV 2020 y?l? faaliyet d?nemi m?tevelli heyetine se?ilerek muhtarlar? temsil etme hakk? kazand?. Yeni se?ilen m?tevelli heyeti ?yesi muhtarlar? tebrik ederek g?revlerinde ba?ar?lar dileyen Selendi Kaymakam? Can Atak, toplant?ya kat?lan t?m muhtarlara da te?ekk?r etti. Selendi Halk E?itim Merkezi M?d?rl??? Toplant? Salonunda yap?lan se?ime Selendi Kaymakam? Can Atak, SYDV M?d?r? ?a?lar Y?lmaz, m?tevelli heyeti ?yesi daire amirleri ve muhtarlar kat?ld?.