Selendi'de SYDV Mütevelli Heyeti Muhtarlık Seçimi yapıldı

Selendi Kaymakamlığı SYDV Mütevelli heyetinde yer alacak 2 muhtar için seçim yapıldı. Muhtarlar Dernek binasında yapılan ve oy çokluğu ile gerçekleşen seçimde Çinan Mahalle Muhtarı Zeki Kartal ile Yıldız Mahalle Muhtarı Ahmet Kurtulmuş SYDV 2022 yılı faaliyet dönemi mütevelli heyetine seçilerek muhtarları temsil etme hakkı kazandı. Selendi muhtarlar derneği Başkanı Çamlıca Mahalle Muhtarı Bünyamin Demir yeni seçilen mütevelli heyeti üyesi muhtarları tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.