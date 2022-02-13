Selendi'de traktör şarampole devrildi: 1'i ağır, 3 yaralı

Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün 11.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Eskin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih K. yönetimindeki 45 U 2825 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Salih K. ve yolcu konumunda bulunan Fatma K. ve Emine G. yaralandı. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı 3 kişi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücü Salih K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazaya karışan traktör ise kullanılamaz hale geldi.