Selendi'de ustalar kursiyerlerle buluşuyor

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği Manisa'nın Selendi ilçesinde de başladı.

Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda proje kapsamında Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, kursiyerlerine yönelik kültürel değerlerin yaşatılması, farkındalık oluşturma, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, ustaların bilgi ve becerilerini kursiyerlere aktarılması kurs öğreticilerine ve kursiyerlere anlatıldı. İlçede yaklaşık yarım asırlık 46 yıllık terzilik yapan Hüseyin Özcan, kursiyerlere mesleki tecrübelerini anlattı. Meslek tecrübelerini çıraklıktan bugüne kadar anlatan Terzi Hüseyin Özcan, "1973 yılında çırak olarak bu işe severek başladım. Askerliğimi yapıp geldikten sonra 1981 yılında kendi adıma iş yeri açtım. 15 tane terzi ustası yetiştirdim. Bu işe gönül vererek ve severek bu güne kadar yaptık. Sağlığım elverdiği güne kadar devam edeceğim. Gece gündüz iş yerimizdeyiz. Şimdiki zamanda çırak bulmak çok zor, eşim yardımcı oluyor. Hiçbir zaman işimden taviz vermedim. Evimin rızkını bu meslekten kazandım. 2 çocuğumu bu meslek sayesinde okutup güzel bir eğitimci olmasını sağladım şimdi eşimle beraber bu işi ilk günkü azimle yapmaya devam ediyorum" dedi.

Soru cevap kısmında ise terzi ustası Hüseyin Özcan, kurs öğretmenleri ile kursiyerlerin sorularını cevaplarken "Her işin başı sabır ve sadakat" vurgusu yaptı.

Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhsin Kasap, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Müdürlüğümüz bünyesinde kursiyerlerimize yönelik farkındalık oluşturma, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini ve ustaların tecrübelerini yeni nesillere aktarmayı hedefleyen bakanlığımızın bir projesidir. Amacımız, bölgede mesleki bilgi ve beceri ile öne çıkan meslekleri yapan ustaları kursiyerlerle buluşturmaktır" ifadelerini kullandı.