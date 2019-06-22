Selendi'de yaz Kur'an kursları başladı

Manisa'nın Selendi ilçesinde tüm camilerde yaz Kur'an kursları başladı.

Selendili çocuklar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl, 'Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun' temasıyla başlattığı yaz kursları için camilere akın etti. Aileler tarafından camilere getirilen çocuklar form doldurarak kursa kayıt oldu. 9 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek olan kurslarda öğrencilere Kuran-ı Kerim, ayetler ve hadisler öğretilerek, sosyal aktiviteler yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Selendi İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt, çocukların camileri güzellikleri ve masumiyetleri ile süslediklerini belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından bu yıl, 'Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun' temasıyla başlatılan yaz kurslarımızı tüm camilerimizde başlatmış bulunuyoruz. Kursumuza, yaş sınırı olmaksızın bütün çocuklarımızı gelebiliyor. Kurs süresince öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim öğretiminin yanında ilmihal bilgileri de verilecek. Çocuklarımızın ileride dinini en iyi şekilde yaşamları hususunda gerekli donanıma sahip olmalarını çok önemsiyoruz. İnşallah kurslarımız boyunca bunu sağlayacağız" dedi.