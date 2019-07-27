Selendi'de yol yapım çalışmaları başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelindeki yatırımlarına ve hizmetlerine devam ederken, Selendi'nin yollarına da el atarak yol yapım çalışmalarına başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün verdiği müjdeli haberin ardından hızlanan çalışmalar ile Selendi'nin grup yolları daha güvenli hale gelecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelindeki yatırım ve hizmetlerine devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yaptığı Ankara temasları sonrasında alınan kredi onayıyla birlikte çalışmalar hız kazandı. Başkan Cengiz Ergün'ün talimatları ile hızlanan yatırım programı Selendi ilçesinde devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Selendi ilçesi ziyaretinde Kürkçü-Rahmanlar grup yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı. Ali Öztozlu ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ın ile birlikte yaptığı incelemeye Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay da eşlik etti.

Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, grup yolu üzerinde devam eden reglaj çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, hedeflerinin eylül ayına kadar 100 kilometrelik yolun asfaltlama çalışmalarını tamamlamak olduğunu söyledi. Selendili vatandaşların daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerini amaçladıklarını belirten Öztozlu, yol yapım çalışmalarının en kısa zamanda bitirilmesinin hedeflendiğini belirterek, yapılan yatırımların hayırlı olması temennisinde bulundu.