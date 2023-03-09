Selendi'de 'Zeka küpleri' ödüllendirildi

Selendi Akıl ve Zeka Oyunları düzenlendi. Düzenlenen Akıl ve Zeka oyunlarına katılan Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

İlkokul ve ortaokul öğrencileri düzeyinde gerçekleştirilen turnuvada, İlkokul kategorisinde Mangala, Pentago, Equilibrio, Q-Bitz oyunları, ortaokul kategorisinde ise Mangala, Reversi, Pentago, Kulami oyunları düzenlendi. Kaymakam Okumuş, turnuvaya katılan öğretmenlere katılım belgesi, dereceye giren öğrencilere madalyaları ve ödüllerini verdi.

Kaymakam Halil İbrahim Okumuş turnuvaya katılarak yeteneklerini sergileyen, yarışma heyecanı yaşayan, dilediği sonucu elde eden veya etmeyen tüm öğrencileri tebrik ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.