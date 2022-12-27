Selendi'deki 100 milyonluk yatırım hızla ilerliyor

39 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmasının ise sona yaklaştığı ilçede altyapı çalışmaları iş bitiş tarihine göre 10 ay önden gidiyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi tarihinin en büyük yatırımında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen projede; 38 kilometrelik içme suyu, 7 kilometrelik de yağmur suyu hattı döşeme çalışması noktalandı. 39 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme işinde de son aşamaya gelindi. Altyapı yatırımına ve atıksu arıtma tesisine 100 milyon TL yatırım yapan MASKİ, Selendi'ye tarihinin en büyük altyapı yatırımını yapıyor.

Selendi merkezin üstyapısı da yenilenecek

Selendi merkezin çehresini değiştirecek prestij cadde düzenlemeleri de son hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Selendi'de Atatürk ve Adnan Menderes Caddelerinde prestij cadde düzenlemesi de tüm hızıyla sürüyor.

İleri biyolojik atıksu arıtma tesisi de tamamlanmak üzere

Atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi kalmaması için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çalışan MASKİ Genel Müdürlüğü tesiste betonarme imalatları da tamamladı. 10 bin eşdeğer nüfusa hizmet verecek olan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinde günde 840 metreküp atıksu arıtımı yapılacak.

Uzak-yakın demeksizin 17 ilçeye eşit hizmet

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Uzak-yakın demeksizin 17 ilçemize eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Bu noktadan hareketle ilimizin en doğusunda bulunan güzel ilçemiz Selendi'ye tarihinin en büyük yatırımını yapıyoruz. İçme suyu ve yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarımızı tamamladık. Kanalizasyon hattı döşeme işimiz ise yüzde 85 seviyesinde. 04.10.2023 olan iş bitiş tarihine göre şu an için 10 ay önden gidiyoruz. Refah seviyesi yüksek, 17 ilçesiyle kalkınmış bir Manisa için proje üretmeye devam edeceğiz” dedi.