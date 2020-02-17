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Selendili badminton sporcuları Fransa'dan dereceyle döndü

Fransa’nın Liévin kentinde devam eden Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonasında Tek Bayanlar kategorisinde finale yükselen Selendi Belediyesporlu Milli Badmintoncu Ravza Bodur dünya ikincisi olurken Çiftler kategorisinde ise ise Ravza Bodur ve Tuğçe Damar Avrupa üçüncüsü oldu.

Fransa'nın Liévin kentinde devam eden Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonasında Tek Bayanlar kategorisinde finale yükselen Selendi Belediyesporlu Milli Badmintoncu Ravza Bodur dünya ikincisi olurken Çiftler kategorisinde ise ise Ravza Bodur ve Tuğçe Damar Avrupa üçüncüsü oldu.


Fransa'nın Liévin kentinde devam eden Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonasına katılan Selendi Belediyesporlu milli badminton sporcuları dereceyle döndü. Şampiyonada Tek Bayanlar kategorisinde finale yükselen Selendi Belediyesporlu Milli Badmintoncu Ravza Bodur dünya ikincisi olurken Çiftler kategorisinde ise ise Ravza Bodur ve Tuğçe Damar Avrupa üçüncüsü oldu.


Milli Takım Antrenörü Okan Demir bundan sonraki hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi.

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