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Selendili çocuklar eğlenerek öğreniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde 6 branşta 165 öğrenci eğitim görüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 6 branşta 165 öğrenci eğitim görüyor. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği merkezde öğrenciler eğlenerek eğitim görmenin avantajını yaşıyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitim adına en önemli projelerinden biri olan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, il genelinde binlerce öğrencinin eğitimi eğlenceli bir şekilde almasını sağlıyor. Bu kapsamda Selendi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 6 branşta 165 öğrenciye hizmet veriliyor. Türkçe, Matematik, İngilizce, Satranç, Ritmik Jimnastik, Halk Oyunu, Gitar gibi eğitimlerin yanı sıra çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak kültürel ve sosyal etkinliklerin de düzenlendiği merkezde, 6 öğretmen görev yapıyor.


Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinin çocukların kendilerini keşfetmeleri açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı geleceğe hazırlamada etkin rol oynayacak Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerimiz il genelinde binlerce öğrenciye hizmet veriyor. Selendi ilçemizde bulunan merkezimizde çocuklarımız eğitimi eğlenceli bir şekilde almanın avantajını yaşıyor. Onların yüzlerindeki mutluluğu görmek bizlere yetiyor.” dedi.

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