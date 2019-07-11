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Selendili gençlere davullu çağrı

Manisa’nın Selendi ilçesinde gençlere yönelik düzenlenecek spor ve sanat kursları için ilçenin mahallelerinde gezen davulcularla duyuru yapıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde gençlere yönelik düzenlenecek spor ve sanat kursları için ilçenin mahallelerinde gezen davulcularla duyuru yapıldı.


Selendi Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği “Selendi'de Değerli Zamanlar” projesi hayata geçirildi. Projeyle gençlere yönelik ücretsiz olarak futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve badminton spor dalları ile tiyatro, resim ve müzik sanat dallarında kurslar verilecek. Öte yandan proje kapsamında ilçenin mahallelerinde gezen davulcularla gençlere kurslara katılmaları konusunda çağrıda bulunuldu.

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