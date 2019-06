Selendili kursiyerlerin ürünleri beğeni topladı

Selendi Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, 2018-2019 yılı boyunca yaptıkları yaklaşık bin 500 parça ürünü sergiledi. Selendi Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan sergi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması sonrası açıldı. Serginin açılış kurdelesini Kaymakam Can Atak, Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş ve protokol üyeleri ile birlikte kesti. Sergi açılışının konuşmasını yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhsin Kasap, "Hayat boyu öğrenme, okullar ile sınırlı kalmayan; evde, işte, hayatın her alanında gerçekleşebilen öğrenmenin yaş, sosyal, ekonomik statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın, herhangi bir engel olmadan sürdürülebileceğini gösteren kavramlardan biridir. Merkezimiz; Türk milli eğitiminin temel ilkeleri doğrultusunda, tüm vatandaşlarımıza, yaşı ne olursa olsun, ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim-öğretim hizmeti vermek, piyasa şartlarına uyum sağlayabilecek bilgi ve tecrübeyi aktarmak için var olan bir yaygın eğitim kurumudur. Hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim misyonuyla hareket ediyor, beşikten mezara kadar eğitim diyoruz. Ülke olarak hayat boyu öğrenme alanındaki nihai hedefimiz; öğrenen bireyden, öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir. Müdürlüğümüzce, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilçemiz orman işletme şefliği,devlet hastanesi başhekimliği, esnaf ve sanatkarlar odası, Salihli İş-Kur Merkezi işbirliğinde kurslar açılmıştır. 35 mesleki ve teknik, 20 genel, olmak üzere toplam 55 kurs açılmıştır. Tamamlanan ve devam eden kurslarımızdan 695 kadın, 539 erkek olmak üzere bin 234 kursiyer yararlanmıştır" dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere, Kaymakam Can Atak, Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş ve diğer protokol üyeleri tarafından başarı belgeleri verildi. Sergide bağlama kursunu bitiren kursiyerler, bağlamaları ile yöresel türküleri seslendirdi. Sergiyi gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Can Atak, 2018-2019 yılları boyunca emek sarf edip güzel eserler ortaya çıkaran kursiyerleri tebrik etti. Program sonunda katılımcılara lokma ikramı yapıldı. Serginin 2 gün boyunca açık kalacağı belirtildi.