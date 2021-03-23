Selendili muhtarlar Demir ile devam dedi

Manisa'nın Selendi ilçesinde daha iyi hizmet almak amacıyla tek çatı altında toplanan ve 2012 yılında kurulan Muhtarlar Derneğinin 4. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Bünyamin Demir güven tazeledi.

Selendi Muhtarlar Derneğinin 4. Olağan Genel Kurulu Kurtuluş Mahallesindeki Muhtarlar Derneği binası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Derneğe kayıtlı 57 muhtardan 48 muhtarın katıldığı, tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Çamlıca Mahalle Muhtarı Bünyamin Demir meslektaşlarının oyu ile tekrar seçilerek Selendili muhtarların başkanı oldu.

Ziraat Odası Başkanı olan Rahmanlar Mahalle Muhtarı Servet Akyıldız'ın divan başkanlığı yaptığı genel kurulda derneğin 3 yıl daha başkanlığını yapacak olan Bünyamin Demir 2012 yılında kurulan derneğin kendinden önceki başkanları Ulvi Özer ve Bekir Sağdıç'a teşekkür ederek, "Bir olacağız diri olacağız el birliği içerisinde hizmetin en iyisini almak için gecemizi gündüzümüze katarak Selendimiz ve mahallerimizi için çalışacağız." dedi.

Bünyamin Demir başkanlığında oluşan derneğin yeni yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: "Yenice Mahalle Muhtarı Faruk Köse, Gölbaşı Mahalle Muhtarı Talat Akyıldız, Mıdıklı Mahalle Muhtarı Mehmet Ali İnce ve Şerefiye Mahalle Muhtarı Muhsin Yılmaz."