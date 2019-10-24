Selendili muhtarlar yeni kimlik kartlarına kavuştu

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programda, 57 mahalle muhtarına Kaymakam Can Atak tarafından İçişleri Bakanlığınca hazırlanan tek tip kimlik kartları takdim edildi. Muhtarlarının sorunlarının dinlenip, istek ve önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Atak, "İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan muhtar kimlik kartlarını ilçede bulunan 57 mahalle muhtarına dağıtımını yaptık. İnşallah muhtarlarımız kimlikleri sayesinde kendilerini artık daha iyi tanıtacaklar. Kimlik kartlarımız muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Muhtarlar adına konuşan Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı Bünyamin Demir ise Kaymakam Can Atak'a teşekkür ederek, "Kaymakamımız bugüne kadar tüm sorunlarımızı çözmemizde bizlere yardımcı oldu. Kimlik kartı dağıtmakla da bizleri onure etti, kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.