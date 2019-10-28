Selendili öğrenciler 'Cumhuriyet' için koştular

Manisa'nın Selendi ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünü dolayısıyla öğrenciler arasında 'Cumhuriyet' koşusu düzenlendi.

Selendi Kaymakamlığı ve Selendi İlçe Müdürlüğü tarafından ilçede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde organize edilen Cumhuriyet koşusuna ortaokul ve liselerden öğrenciler katıldı. Eski tekel depoları mevkiinden başlayan koşu, Hükümet Konağı'nda son buldu. Genç kızlarda Münevver Taşdelen birinci, Halime Doğruyan ikinci, Sıla Yıldırım üçüncü oldu. Genç erkeler kategorisinde ise Cumali Çelik birinci, Abdullah Özdemir ikinci, Kamil Akarsu üçüncü oldu. Yıldız kızlarda ise Tuğçe Damar birinci, Büşra Seymen ikinci ve Hatice Nur Arslan üçüncü oldu. Yıldız erkeklerde Ramazan Mert Akıncı bir, Deniz Tunca ikinci olurken, Semih İnce üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere madalyaları İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel ve Anadolu Lisesi Müdürü Murat Daban tarafından takdim edilirken, kupaları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında verilecek.