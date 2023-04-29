Selendili sütçülerin yeni başkanı Dilek oldu

Selendi Süt Üreticileri Birliği'nin tek listeyle gidilen olağan genel kurulunda Muhammed Hadi Dilek, yeni başkan seçildi.

Selendi Ziraat Odası hizmet binası toplantı salonunda yapılan genel kurulda, 2007 yılından bugüne kadar başkanlığı yürüten mevcut başkan Servet Akyıldız aday olmadı. Odaya kayıtlı bin 307 üyeden 280'in katılımıyla gerçekleşen kongrenin divan başkanlığını Yenice Mahalle Muhtarı Faruk Köse yaptı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunması sonrası başlayan kongrede ilk olarak birliğin gelir giderleri ve diğer gündem maddeleri okunup oylandı. Ardından tek listeyle girilen seçimlerde Muhammed Hadi Dilek, birliğin yeni başkanı oldu. Seçimin ardından konuşan Selendi Süt Üreticileri Birliği Başkanı Muhammed Hadi Dilek, "Makamlar ve mevkiler gelip geçicidir. Önemli olan bu makamlarda bulunulan süre içerisinde hizmet bayrağını bir adım daha yukarıya taşıyabilmektir. Bu göreve talip olurken üstlendiğim sorumluluğun öneminin farkındayım. İnşallah yüce Rabbim bize bu yolda güzel hizmetler yapmayı nasip eder. Çok uzun yıllardır hayvancılık sektörünün içerisindeyim. Bu nedenle üreticilerimizin sıkıntılarını, yaşadıkları zorluk ve sorunları özellikle kırsal bölgede hayvancılık ile uğraşın ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Birlik olarak üreticilerimizin dara düştüğünde onları rahatlatmak, sorunlarını çözmek için elimizden gelen gayreti göstereceğimizden hiç şüpheniz olmasın. İnşallah bundan sonraki süreçte sizlerin sesi, gözü ve kulağı olarak birliğimize vizyon ve kalite katarak her daim yanınızda olacak, birliğimizin daha güçlü olması yolunda tüm sorunları hep birlikte aşacağız. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım boş durmayacak, sizler için çalışacağız. İlçemizde hayvancılığın gelişmesi için projeler üreteceğiz. Sizin sorunlarınız, bizim sorunumuz olacak. Kapımız da telefonumuz da 24 saat sizlere açık olacaktır. Bizler hep birlikte büyük bir aile olacağız" dedi.

Muhammed Hadi Dilek, genel kurul sonrası, kurulduğu günden bu güne kadar birliğin başkanlığını yapan Servet Akyıldız'a plaket verdi.