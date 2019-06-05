Selendili Yörükler ovacık yaylasında buluştu

Manisa'nın Selendi ilçesinde bu yıl ilk düzenlenen Ovacık Yörük Şenliğinde Selendili Yörükler kültürlerini sergiledi.

Manisa'nın Selendi ilçesine Çampınar ve Çamyayla Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Ovacık Yörük Şenliği düzenlendi. Ovacık mevkinde gerçekleştirilen şenlikte kıl çadırları kuran Yörükler cirit oyunları ve halk oyunları gösterileri sergiledi. 2 bayramın bir arada yaşandığı şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte konuşan Çampınar ve Çamyayla Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ümit Öz, "Önceden beri süre gelen gerek bireysel, gerek toplumsal konuşmalarımızda insanlarımızın büyük ihtiyacının bir araya gelmek olduğunu hissettik. Ovacık bizler için harmanda sürülen düven, yabayla savrulan saman, sabanla işlenen toprak, hayvanlar için otlak, iki yüzyılı aşan tarihiyle hafızalara yer edinen ortak bir anı olup ovacık bizden vazgeçmeden bizim ovacıktan vazgeçmemiz mümkün değildir işte onun için bugün buradayız" dedi.

Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş 1.'si düzenlenen şenliğin geleneksel olmasını temenni etti.

Yörüklerin misafirperver insanlar olduğunu söyleyen Selendi Kaymakamı Can Atak, Yörüklerin hala daha bir çok tarihi gelenekleri yaşattıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından yaren ekibin gösterisi ve yöresel sanatçılardan oluşan canlı müzikle dinletisi yapıldı. Mevlid-i Şeriflerin okunduğu şenlik sona erdi.