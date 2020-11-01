Selendililer depremzedeler için birlik oldu

Mansa'nın Selendi ilçesinde, İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak için başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar büyük destek verirken yardımlar yola çıktı.

Selendi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan yardım kampanyasında vatandaşların getirdikleri battaniye ve kuru gıda kolileri kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi. Selendi Kaymakamlığı tarafından başlatılan yardım seferberliği sonrası Selendili vatandaşlar 24 saat içerisinde kampanyaya kayıtsız kalmayarak akın akın yardımlarını Selendi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim ederek İzmir'deki depremzedelerin yanında olduklarını gösterdi.

Yardım kolilerini teslim alan vakıf yöneticileri bugün yardım malzemelerini kamyona yükleyerek depremzedelere gönderdi. 24 saatte 320 adet battaniye ve 300 adet gıda kolisi yardımını teslim alan vakıf Müdürü Çağlar Yılmaz, "İzmir'de yaşanan deprem sonrası depremzedeler için başlanılan yardım kampanyasına ilçe halkımız büyük ilgi gösterdi. Bizler de teslim aldığımız yardım kolilerini depremzedeler ulaştırmak için bölgeye gönderdik. Dualarımız onlarla" dedi.

Yardım kampanyası sırasında bir vatandaşın eşinin rahatsızlığı nedeniyle Ramazan ayında oruç tutamadığını belirterek eşinin fidyesine karşılık 36 adet battaniye bağışladığı öğrenildi.