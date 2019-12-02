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Selendi'nin altın kızları Slovenya'dan madalyalarla dönüyor

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Selendi ilçesinden Slovenya’nın Medvode kentinde gerçekleşen U15 Medvode Forza Cup 2019 Badminton Turnuvasına katılan milli badminton sporcuları Ravza Bodur ve Tuğçe Damar, 7 madalya ile dönüyor.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Selendi ilçesinden Slovenya'nın Medvode kentinde gerçekleşen U15 Medvode Forza Cup 2019 Badminton Turnuvasına katılan milli badminton sporcuları Ravza Bodur ve Tuğçe Damar, 7 madalya ile dönüyor.


Selendili milli sporcular Ravza Bodur ve Tuğçe Damar, 3 gün süren 16 ülkeden, 234 sporcunun 4 kategoride kürsü mücadelesi verdiği Slovenya'nın Medvode kentinde gerçekleşen U15 Medvode Forza Cup 2019 Badminton Turnuvasına katıldı. Turnuvada, 15 yaş altı badminton milli takımı 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalyanın sahibi oldu. Turnuvada tek bayanlar kategorisinde altın madalya kazanan Selendi Belediyesporlu Ravza Bodur'un finaldeki rakibi ise yine milli takım ve Selendi Belediyespor'lu badmintoncu Tuğçe Damar oldu. Tek bayanlarda takım arkadaşı olan rakibini yenen Ravza Bodur, altın madalya alırken Tuğçe Damar ise gümüş madalyanın sahibi oldu.


Yarışmaya Ravza Bodur ve Tuğçe Damar isimli sporcularıyla katılan Selendi Belediyespor, çekişmeli geçen müsabakalar genelinde kazandığı 2 altın madalya ile Selendi'nin gururu oldu. Selendi Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş, sporcular Ravza Bodur ve Tuğçe Damar ile antrenörler Beden Eğitimi Öğretmeni Okan Demir ve Zeliha Demir çiftini tebrik etti.

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