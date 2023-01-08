Selendi'nin altyapı yatırımına vatandaştan övgü

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi ilçe merkezinde yürüttüğü altyapı çalışmaları çerçevesinde içme suyu ana hattında döşeme çalışmasını tamamlayarak, hanelere yeni hatlardan su vermeye başladı. İlçe merkezinde abone bağlantılarında da son aşamaya gelindi. MASKİ'nin altyapı çalışmalarının bittiği noktalarda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanılan üstyapı çalışmaları da hız kazandı.

MASKİ'nin standını gezen vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi

İlçe merkezinde ikamet eden vatandaşlar, İlçe Şefliği önüne kurulan eski-yeni içme suyu borularıyla ilgili standı ziyaret etti. Eski-yeni içme suyu borularının yer aldığı standı gezen Selendi sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Stant başında röportaj veren vatandaşlar, musluktan akan suyun kalitesinin ve basıncının arttığını belirterek, kendilerine bu hizmeti ulaştıran Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler. Selendi için çok büyük bir yatırım olduğunu belirten Selendi sakinleri, eski paslı borulardan kurtuldukları için çok memnun olduklarını söylediler.

Yapılan yatırımların selendi için büyük bir yatırım olduğuna değinen Selendi İnnice Mahallesi Muhtarı Mahmut İşlek, “Çıkan boruların durumu belli. Allah razı olsun Cengiz başkanımızdan. Her şeyin yenisi güzel. Tabi kış aylarındayız çalışmalar yapılırken çamur da olacak. Bunu kötüye yormaya gerek yok. Tamamlandığında daha iyi günlerde yaşamak için uğraşıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Yapılan yerlerimiz çok güzel. Selendi halkı için büyük bir yatırım. Çalışmalar yapılırken toz da olur toprak da olacak da yani. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Öyle derler bizde elbette çalışma var ki duman çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde eski borulardan kurtulduklarını ve daha sağlıklı içme suyuna ulaşacaklarını dile getiren vatandaş Cennet Dam, “Çalışmalar bence iyi oluyor. Eski borulardan kurtuluyoruz. İçme suyumuz artık daha güzel olacak. Sağlıklı içme suyuna ulaşmak bizler için daha iyi bir gelecek demek. Burada yürütülen çalışmalarda da ekipler ellerinden geleni yaptı. Yapılacak ne varsa yaptılar. Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ederiz bu çalışmaları yaptığı için, ihtiyacımız vardı” dedi.