Selendi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Manisa'nın Selendi ilçesinin yüksek kesimlerinde nisan ayında kar yağışı etkili oluyor.

Selendi'de hava sıcaklığı düştü, yükseklere kar yağarken, rakımı daha düşük olan yerlerde ise yağmur devam ediyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği Selendi'de vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Özellikle ilçenin 1100 rakımlı Çıkrıkçı Mahallesi'nin yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu. Yağan karın keyfini çıkarmak için aileler kar yağan bölgeye giderken, ilçe merkezi ve rakımı düşük olan yerlerde ise gün boyu sağanak yağmur etkili oldu.