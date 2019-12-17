Selendi'ya yüksekokul kazandırmak için seferber oldular

Manisa'nın en küçük ilçelerinden biri olan Selendi'de 2010 yılında ilçeye yüksekokul kazandırmak için kurulan Selendi Yüksekokul Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin 4. olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda derneğin kurucu başkanı ve 9 yıldır başkanlığını yapan Çetin Erol yeniden aday olmazken tek listeyle gidilen seçimde Terziler Mahalle Muhtarı İsmail Ekim 3 yıllığına derneğin yeni başkanı oldu

Selendi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Emekli Öğretmen Ramazan Tuna'nın divan başkanlığını, Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Efendi Kahveci ve Belediye Meclis Üyesi Muharrem Sezer'in ise Divan üyeliğini yaptığı toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Selendi Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen genel kurula oda başkanları; Servet Akyıldız, Adem Tosun, Şükrü Filik, Nurullah Efendi Kahveci ve derneğe kayıtlı üyeler katıldı.

Genel kurulda derneğin gelir ve giderleri oy birliği ile ibra edildi. Konuşmaların ardından seçime tek liste ile gidildi. Derneğin Kurucu Başkanı olan mevcut Başkan Çetin Erol'un tekrar aday olmadığı genel kurulda yapılan açık oylamada, üyelerin tamamının oyunu alan Selendi Terziler Mahalle Muhtarı İsmail Ekim 3 yıllığına derneğin yeni başkanı oldu.

Teşekkür konuşması yapan Dernek Başkanı İsmail Ekim, "Manisa'nın Yüksekokulu olmayan tek ilçemiz olan Selendimize okulumuzu kazandırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İlçemize yüksekokul kazandırılmasında AK Parti İlçe Başkanımız Şeref Kaçar ve Belediye Başkanımız Nurullah Savaş'ın gayretleriyle bu sefer inancımız tamdır.” dedi.

İsmail Ekim Başkanlığında oluşan Derneğin yeni yönetiminde Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Efendi Kahveci, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adem Tosun, Şoförler Odası Başkanı Şükrü Filik yer aldı. Denetim Kurulu Asil üyeliklerine ise Yasin Özçelik, Muharrem Sezer ve Erdem Dilik seçildi.