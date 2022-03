Selendi'ye 335 milyonluk yatırım

İlçeye yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi veren ve taleplerini dinleyen Başkan Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 214 milyon lira gibi bir yatırımı Selendi ilçemize kazandırdık. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından da 121 milyon liralık yatırım yapıldı. Yani 335 milyon lira yatırımla Selendi'miz değişti ve gelişti. Daha modern bir Selendi için yatırımlarımıza ve hizmetlerimize devam ediyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendili muhtarlarla Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Nazmi Gürcan Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı Bünyamin Demir yaptı. Demir, yatırım ve hizmetleri nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür etti.

Demir'in konuşmasının ardından söz alan Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş da, 2009 yılından bu yana Selendi'ye hizmet etmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtirken, Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte hizmetlerin Manisa'nın doğusundan başlayacağı sözü veren bu sözünü tutan Başkan Ergün ile birlikte çalışmanın gurur verici olduğunu dile getirdi. Savaş, hizmetlerin devam ettiğini belirterek, yeni dönemde de yine Selendi'nin hem Manisa Büyükşehir Belediyesi hem Selendi Belediyesi hem de MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından güzel hizmetlerle taçlandırılacağını ifade etti.

Son olarak kürsüye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün davet edildi. Kovid-19 salgını ve bu salgının getirdiği sosyal, ekonomik ve sağlıkla ilgili sorunların, herkese zor günler yaşattığını belirten Başkan Ergün, “Bizleri birbirimizden ayrı düşüren, ekonomik sıkıntıya sokan, sevdiklerimizi bizlerden ayıran bu salgının bir an önce son bulmasını diliyor, bu elim salgında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm bu olumsuzluklara rağmen her zaman vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanında olduk. Hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı ara vermeden sürdürdük. Geçtiğimiz yıl, 30 büyükşehir belediyesi arasında bütçesini en iyi yöneten belediye seçildik. Üretken belediyecilik ve mali disiplin anlayışıyla bütçesinden yatırımlara en çok kaynak ayıran belediyeler arasında her zaman zirvede olduğumuzu da gururla ifade etmek istiyorum. Pandemiye ve ekonomik sıkıntılara rağmen sadece geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyemiz 657 milyon lira, MASKİ Genel Müdürlüğümüz ise 235 milyon lirasını il genelindeki yatırımlara harcadı. 2014 yılından bugüne kadar ise yaklaşık 5 milyar TL'lik bir yatırım gerçekleştirdik. Manisa'mıza ve tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Selendi'nin Manisa merkezine uzak olmasına rağmen gönlünün hep başköşesinde olan ilçelerin başında geldiğini ifade eden Başkan Ergün, “Şu ana kadar burada da Nurullah Başkanım ile sizlerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri ve yatırımları hayata geçirmek için canla başla çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Hatırlarsanız, 2014 seçimleri öncesinde bir söz vermiştim. ‘Hizmetler, Manisa'nın doğusundan başlayacak' demiştim. Bugün, hamt olsun geriye dönüp baktığımda Selendi'mizin güzelliğine güzellik katmış olmanın gururu ve mutluluğuyla karşınızdayım. Bu toplantımız öncesinde de MASKİ tarafından yapılan büyük bir yatırımın temelini attık. Selendi ilçe merkezinin altyapısını baştan aşağıya yenileyeceğimiz projemize hayırlısı ile başladık. Bildiğiniz gibi Selendi merkezinde geçtiğimiz yıllarda 14,5 kilometre kanalizasyon, 7,5 kilometre içme suyu ve 6,5 kilometre de yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirmiştik” diye konuştu.

Altyapısı yenilenen cadde ve sokaklarda 110 bin metrekare de üstyapı işi yaptıklarını ve bu yatırımın maliyetinin yaklaşık 12 milyon TL olduğunu hatırlatan Başkan Ergün, “Şimdi de yeni projemizle, 37 kilometre içme suyu, 39 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometre yağmur suyu hattı döşeyeceğiz. Evsel nitelikli atıksu kirliliğine son vermek için de 10 bin kişilik nüfusa hitap edecek ‘İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi' inşaatına başlayacağız. İlçemizdeki yatırımlarımızı yüzde 50'si SUKAP tarafından hibe desteği ile hayata geçiriyoruz. Bu yatırımların maliyeti, 65 milyon liradır. Altyapı çalışmalarımızın sonrasında ise Büyükşehir Belediyemiz tarafından 75 milyon TL bedelle ilçe merkezimize 530 bin metrekare kilit parke taş çalışması yapılacak. Büyükşehir ve MASKİ tarafından yapılan bu yatırımların toplam maliyeti de 140 milyon liraya ulaşıyor. Daha önceki altyapı çalışmalarını da eklediğimizde sadece Selendi merkezimize altıyla üstüyle tam tamına 152 milyon liralık bir yatırım yapmış oluyoruz. Selendi'mize hayırlı uğurlu olsun. Helali hoş olsun” dedi.

101 Mahalle Projesi ile Avlaşa, Çamyayla, Aşağıgüllüce, Halılar, Mıdıklı, Tepeynihan, Kayranlar ve Şehirlioğlu Mahallesi'ne içme suyu ve kanalizasyon hattı, Akçakertil Mahallesi'ne ise kanalizasyon hattı imalatı yaptıklarını belirten Başkan Ergün, bu mahallelerde 90 kilometrelik altyapı ve 15 adet foseptik işine imza attıklarını hatırlattı. 154 Mahalle Projesi'nde yer alan Çıkrıkçı, Yeşil ve Zıraman mahallelerindeki çalışmalara Çıkrıkçı ve Yeşil Mahallesi ile başladıklarını belirten Başkan Ergün, “13 milyon TL maliyetle hayat verdiğimiz işimiz kapsamında; Çıkrıkçı mahallemizde 4 bin 350 metre kanalizasyon hattı, 4 bin 450 metre içme suyu şebekesi, bin kişiye hitap edecek olan 4 adet fosseptik ve 30 bin metrekare kilit parke imalatı gerçekleştireceğiz. Yeşil mahallemizde, 3 bin 150 metre kanalizasyon, 3 bin 150 metre içme suyu hattı, 500 kişiye hitap edecek 2 adet fosseptik ve 21 bin metrekare kilit parke taş imalatı yapacağız” dedi.

Zıraman Mahallesi'nde de 2 bin metre kanalizasyon, 3 bin metre içme suyu, bir adet içme suyu deposu, 400 kişiye hitap edecek 4 adet foseptik, 10 bin 500 metrekare kilit parke taş döşeyeceklerinin müjdesini veren Başkan Ergün, altyapı çalışmaları ile ilgili şu bilgileri verdi: “Buradan hemşehrilerime yaptığımız yatırımların bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca belirtmek isterim ki, sadece güzel Selendi'mize bugüne kadar 349 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı çalışması yaparak daha sağlıklı altyapılar inşa ettik. İlçemizde 4 milyon TL'nin üzerinde bir yatırımla 85 adet içme suyu deposunun bakım-onarımını yaptık. A'dan Z'ye tüm aksamlarını yenilediğimiz depolar ile hanelerimize daha sağlıklı su ulaşmasını sağladık. Sadece 2021 yılında Selendi'mizde 20 adet depoyu yeniledik”

İçme suyu çalışmaları hakkında da muhtarları bilgilendiren Başkan Ergün, “İçme suyu depolarında tam otomatik klor cihazı ve şamandıra sistemi montajı ve klor temini noktasında da ekiplerimiz eksiksiz bir şekilde çalışıyor. İçme suyu depolarımızda ihtiyaç duyulması durumunda elektrik trafosu, hidrofor, motopomp ve dalgıç pompaların yenilenmesi işlerini de gerçekleştiriyoruz. Hepinizin bildiği gibi küresel ısınma, iklim değişikliği ve aşırı su tüketimi nedeniyle su kaynaklarımız hızla tükeniyor. Selendi ilçemizde de mevcut su kaynaklarımıza yenilerini eklemek için yoğun tempoda çalışıyoruz. 9 adedi 2021 yılında olmak üzere Selendi'mizde toplamda 29 adet sondaj kuyusu açtık. Sondaj yatırımlarımıza 3 milyon 166 bin TL gibi bir bütçe ayırdık. Yaklaşık 500 bin TL'lik bir bedel ile Selendi merkeze 2 adet içme suyu arıtma tesisi inşa ettik” diye konuştu.

MASKİ'den Selendi'ye 121 milyonluk yatırım

Dere yataklarının çöplük gibi kullanılmasının önüne geçilmesi gerektiğine de vurgu yapan Başkan Ergün, “Ekiplerimizin yaptıkları dere temizlik çalışmalarını da yakından takip ediyorum. Çıkan çöpleri gördükçe gerçekten içim acıyor. Biz, MASKİ olarak bugüne kadar Selendi ilçemizde 23 kilometre dere temizliği yaptık. Herhangi bir taşkın yaşanmaması için çalışmaya devam ediyoruz. Ancak hemşerilerimizden bu konuda daha duyarlı olmasını istiyorum. Tarihiyle, kültürel mirasıyla dünyada önde gelen bir ülkeyiz ve böylesine güzel bir coğrafyayı daha iyi korumamız gerekiyor. Dere yataklarında sağlıklı su akışının sağlanması için ıslah çalışmaları da gerçekleştiriyoruz. Gerek yerinde dökme betonarme, gerekse prefabrik kutu menfez ve koruge boru çalışmalarımız ile dere yataklarında yaşanabilecek taşkın risklerini ortadan kaldırıyoruz. Selendi'mize yaptığımız ve devam eden projelerimize baktığımızda sadece MASKİ bünyesinde yapılan 121 milyonluk bir yatırım var. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

33 milyon liralık fiziki yatırım

MASKİ Genel Müdürlüğü yatırımlarının ardından Büyükşehir Belediyesinin ilçedeki hizmetlerini anlatan Başkan Ergün, “Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte konuşmamın başında da vurguladığım gibi, hizmetler doğudan başlayacak dedik ve hemen kolları sıvadık. Devlet Bahçeli Kent Meydanı, Belediye Kompleksi, Mehmet Akif Ersoy ve Kemal Davulcuoğlu Prestij Cadde Düzenlemeleri, Çampınar ve Eskin Köprüleri, Gençlik Merkezi, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, İtfaiye Amirliği ile Çamlıca ve Pınarlar İtfaiye Müfrezeleri, Düğün Salonu, Gasilhane, Mezbahane ve Şehir Aydınlatmaları gibi çok sayıda projeyle yaklaşık 33 milyon liralık bir yatırımı Selendi'mize yaptık” dedi.

İlçede yapılacak olan yeni projelerle ilgili de bilgi veren Başkan Ergün, “Şimdi de Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi girişinde peyzaj düzenlemesi, Kurtuluş Mahallesi'nde Şantiye Alanı Yapımı ve Selendi Belediyemizle birlikte Yukarı Tefen, Çıkrıkçı, Çinan, Yenice, Tavak, Yeşil, Çortak, Tepeynihan, Çampınar ve Omurlar mahallelerimize çok amaçlı etkinlik salonu yapımı planladığımız çalışmalar arasında. Bunlarla ilgili yaklaşık maliyet hesaplamaları devam ediyor. İnşallah bu saydığım proje ve hizmetleri de Selendi'mize kazandıracağız. Bunun da müjdesini vermiş olayım” diye konuştu.

Selendi'ye 63,5 milyonluk asfalt

İlçede yapılan yol çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Ergün, şunları söyledi: “Büyükşehir olduğumuz 2014 yılından bu yana asfalt ve kilit parke taşı çalışmalarıyla yollarda konfor ve güven sağladık. Geçtiğimiz asfalt sezonunda Selendi'nin 47 kilometrelik yol ağında asfalt çalışması yaptık. 2014'ten bugüne kadar ise Selendi'mizde asfaltladığımız yol miktarı ne kadar biliyor musunuz? Tam tamına 568 kilometre. Bunun parasal karşılığı da 63,5 milyon lira. Yani eski parayla 63,5 trilyon. Helali hoş olsun, güle güle kullanın. Aynı şekilde 436 bin metrekare kilit parke taşı çalışması yaptık. 110 bin metrekare de MASKİ'nin yaptığı çalışmayı ekleyince 546 bin metrekareye yakın yolu yenilemiş olduk. Bunlara ek olarak, Selendi merkezine 530 bin metrekare ve Zıraman, Yeşil ve Çıkrıkçı mahallelerimize de 62 bin metrekare kilit parke taş çalışmasıyla toplamda 1 milyon 138 bin metrekarelik yepyeni yolları Selendi'mize kazandırmış oluyoruz.”

Manisa'nın 40 yıllık çöp sorununu çözen Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisini inşa ettiklerini ve bu tesisle Selendi'nin de çöp sorununa son vermek için ilçeye katı atık transfer istasyonu kazandırdıklarını belirten Başkan Ergün, böylece Selendi'nin de vahşi depolamadan kurtarıldığını ifade etti. Başkan Ergün, üreticiye yönelik hizmetlerle ilgili de şu bilgileri verdi: “Selendi'mizde, geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan vatandaşlarımızın sayısı fazla. Bu düşünceden hareketle çiftçimize destek olmak için de önemli çalışmalarımız oldu. 1 milyon 353 bin lira tutarında yatırım yaparak 2016 yılında 38; 2017 yılında 22; 2020 yılında da 17 adet olmak üzere toplam 77 serayı tamamlayarak yüzde 75 büyükşehir belediyemiz hibesiyle çiftçimize teslim ettik. Ayrıca, ilçemize 30 adet yeni hayvan içme suyu göleti kazandırdık. 38 adet hayvan içme göletinde de temizlik yaparak üreticilerimizin kullanımına sunduk. Arıcılık, fidan dağıtımı, damızlık koç dağıtımı, tarımsal sulama göletleri ve damlama sulama sistemleri gibi çok sayıda kırsal hizmete de 3 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. ‘Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında zeytin, ceviz, badem, ayva, cennet hurması, incir, kayısı ve menengiç çöğürü dağıtımı gerçekleştirdik. Bugüne kadar 17 ilçemizde dağıttığımız 350 bin fidandan Selendili üreticimizin de yararlanmasını sağladık. İnşallah bu yaptığımız destekler çiftçimizin ürünlerine bereket ve bolluk getirir. Tek temennimiz budur.”

Konuşmasında, sosyal projeler ve çalışmalara da değinen Başkan Ergün, “Çocuklarımız ve gençlerimizin lise ve üniversitelere en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için MABEM kurslarımızı Selendi'mizde de hayata geçirdik. Bildiğiniz gibi bu kurslarımızda öğrencilerimizin başarı oranı yüzde 98'in üzerindedir. Allah, tüm evlatlarımıza zihin açıklığı versin. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz Gıda Bankası, hizmetine devam ediyor. Bunun yanında engelli vatandaşlarımıza akülü tekerlekli sandalye desteği, evi yanan ailelere eşya desteği, çocuklarımıza okul kıyafeti desteği, mont ve ayakkabı dağıtımı gerçekleştirerek, zor günlerinde de hemşerilerimizin yanında olduk. İlaçlama faaliyetleri ve mezarlıkların bakım onarım ile temizlik çalışmalarını da aralıksız sürdürüyoruz. Daha önce biliyorsunuz, mezarlıkların güvenliğini sağlamak adına tel çit uygulamasına başlamıştık. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Başkan Ergün, “Hizmetlerimiz Allah'a şükürler olsun ki saymakla bitmez. Değerli vakitlerinizi çok almadan sizlere özetlemeye çalıştım. Sizler, bizlerin sahadaki gözümüz, kulağımızsınız. Hemşerilerimizin talepleri, hizmetlerin zamanında yerine getirilmesi noktasında sizleri her zaman dinliyoruz. Muhtarlık İşleri Dairemiz ve MASKİ İlçe Hizmetleri Dairemiz ile sizlerle hep dirsek temasındayız. Aynı zamanda hayata geçirdiğimiz Muhtarlık Bilgi Sistemi ile taleplerinizi anında alıyor, bunların çözümü noktasında harekete geçiyoruz. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yine halkımızın gerçekten ihtiyaç duyduğu proje ve hizmetlerle sahada var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Ergün, sözlerini şöyle tamamladı: “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 214 milyon lira gibi bir yatırımı Selendi ilçemize kazandırdık. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından da 121 milyon liralık yatırım yapıldığını konuşmamın MASKİ bölümünde dile getirmiştim. Yani 335 milyon lira yatırımla Selendi'miz değişti ve gelişti. Daha modern bir Selendi için yatırımlarımıza ve hizmetlerimize devam ediyoruz. Bunun mutluluğu ve gururu ile bugün karşınızdayız. Nurullah Başkanımla birlikte bu güzel ilçenin değerli insanlarına hizmet verebilmenin heyecanıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizlere gösterdiğiniz teveccüh nedeniyle sizlere ve tüm Selendili kardeşlerime, ağabeylerime ve bacılarıma teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak biz, insanımıza hizmet anlayışıyla hemşerilerimizin yüzünü güldürmek gayesiyle çalışıyoruz. Selendi'mizi altyapısıyla üstyapısıyla sorunlarından kurtulmuş, geleceğe güvenle bakan bir ilçe haline getirmek için çalışmaya, ter dökmeye devam edeceğiz. Allah hiçbirimizi hemşerilerimize hizmet yolunda utandırmasın. Sözlerimi noktalarken, Pazar günü Allah nasip ederse idrak edeceğimiz Miraç Kandili'nizi de şimdiden kutluyorum. Mübarek üç ayların ve kandillerin Selendi'mize, Manisa'mıza, ülkemize ve milletimize bolluk, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin.”

Konuşmaların ardından muhtarlar tek tek söz alarak, hem yapılan hizmetler nedeniyle teşekkürlerini iletti hem de mahalleleri ile ilgili taleplerini dile getirdi. Muhtarları dikkatle dinleyen ve taleplerini bizzat notları arasına alan Başkan Ergün, toplantıya katılan tüm muhtarlara teşekkür etti. Toplantı, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirilmesiyle son buldu. Başkan Ergün, muhtarlara ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı 4 ciltlik eserden de hediye etti.

Toplantıya Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, MHP İl Başkanı Murat Öner, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, Spilaş Genel Müdürü Engin Anlı, MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, Belediye Meclis üyeleri, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç da katıldı.