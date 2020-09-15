İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Selendi'ye atanan müdürler göreve başladı

Manisa’nın Selendi ilçesine atanan Tapu Müdürü Fazlı Öztürk ile Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr.

Manisa'nın Selendi ilçesine atanan Tapu Müdürü Fazlı Öztürk ile Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Halit Şahin görevlerine başladı.


Vekaleten Yürütülen İlçe Tapu ve Kadastro Müdürlüğü görevine atanan müdür olarak atanan Fazlı Öztürk, "Görev süremizce vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışacağız." dedi.


Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Yağmur Ecem Nuraydın'ın uzmanlık sınavına hazırlanmak için ayrıldığı Selendi Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığına atanarak görevine Başlayan Dr. Halit Şahin ise, "Bizim mesleğimizde halkın sağlığı her zaman ön planda olmuştur. Halkın sağlığı için sorumluluk alanımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Görev süresi boyunca ilçeye en iyi şekilde hizmet vermek için çalışacağım. İlçede sağlık hizmetinin kesintisiz ve etkili bir şekilde yürütülmesi için mesai gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.